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Bakan Varank'tan 'yerli aşı' açıklaması

Bakan Varank'tan 'yerli aşı' açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yenilikçi bir teknolojiye dayanan VLP aşı adayımızın Faz 2 aşamasında 1. dozlar tamamlandı, 2. dozlar uygulanmaya başlandı. Şu ana kadar herhangi bir yan etki gözlenmedi" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yerli aşı ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bakan Varank, "Yenilikçi bir teknolojiye dayanan VLP aşı adayımızın Faz 2 aşamasında 1. dozlar tamamlandı, 2. dozlar uygulanmaya başlandı. Şu ana kadar herhangi bir yan etki gözlenmedi" dedi.

Etiketler bakan varank yerli aşı açıklama
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