Bakan Yanık'tan ''Şartlı Eğitim Yardımı'' açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şartlı Eğitim Yardımı projesine ilişkin ''Lise döneminde okulu erken bırakma riskleri üzerinde doğrudan veya dolaylı etkisi olan faktörleri gözlemleyeceğiz'' dedi.

Bakan Yanık, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ortaklığında gerçekleştirilen programa ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, eğitime erişimin artırımına yönelik yürütülen en büyük yardım programlarından biri olduğunu aktardı. Projenin önemine dikkat çeken Bakan Yanık, "Proje ile şartlı eğitim yardımı (ŞEY) alan lise çağındaki çocukların eğitime devam etmelerini amaçlıyoruz. Proje kapsamında 2019- 2020 eğitim öğretim döneminde şartlı eğitim yardımı alan 386 bin lise öğrencisine ilave nakdi yardımda bulunduk. Şimdi projemizin ikinci etabı olan bölümde Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte öğrencilerin lise döneminde okulu erken bırakma riskleri üzerinde doğrudan veya dolaylı etkisi olan faktörleri gözlemleyeceğiz. Akademik araştırmalar ile riskleri ve yol haritamızı belirleyeceğiz. Çocuklarımızın lise eğitimlerini almaları yönünde desteklerimizi arttıracağız" dedi.

'FAYDALANANLARIN YARISI KIZ ÇOCUĞU'

Her yıl düzenli eğitime devam etmesi şartıyla 2 milyonun üzerinde çocuk için ŞEY desteğinde bulunduklarını aktaran Yanık, "Ailelere eğitim çağındaki çocuklarını düzenli okula göndermeleri koşuluyla düzenli ödemeler gerçekleştiriyoruz. Böylelikle tüm çocukların eğitime erişiminin sağlanmasını hedefliyoruz. ŞEY kapsamında 2021 yılında 2 milyonun üzerinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi için destek sağladık. Programdan faydalanan çocukların yaklaşık yarısını kız çocukları oluşturmakla birlikte, programdan faydalanan kız çocuklarının okula devam oranının ise yaklaşık yüzde 95,5 olması bizim için oldukça kıymetli" dedi.

ŞEY'i, maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ailelere, çocuklarının okula devam etmeleri şartıyla sunduklarını belirten Yanık, detayları şöyle paylaştı:

"İlköğretime devam eden erkek öğrencilere aylık 55 TL, kız öğrencilere 60 TL, ortaöğretime devam eden erkek öğrencilere aylık 70, kız öğrenciler için de 90 TL tutarında nakdi destek sunuyoruz. Bununla birlikte Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında da yabancı uyruklu çocukların eğitimlerine devam etmesini sağlıyoruz. Bu kapsamda ana sınıfı ile 8'inci sınıf arası öğrenim gören kız öğrencilere aylık 60 TL, erkek öğrencilere 55 TL tutarında destek veriyoruz. Lisede eğitim gören kız öğrencilere aylık 90 TL, erkek öğrencilere 70 TL tutarında nakdi yardımda bulunuyoruz."

DHA