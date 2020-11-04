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  3. 04 Kasım 2020 22:27

Bakan Yardımcısı Çataklı duyurdu! Konteyner kentin inşaatına başlandı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İzmir'de depremzedelerin geçici olarak konaklaması için konteyner kentin inşaatına başlandığını duyurdu.

Bakan Yardımcısı Çataklı duyurdu! Konteyner kentin inşaatına başlandı
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Bakan Yardımcısı Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de depremzedelerimizin geçici olarak barınacakları konteyner kentin yapım çalışması başladı. 19 gün sonra hazır inşallah"

izmir , kent , Konteyner
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