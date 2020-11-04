Bakan Yardımcısı Çataklı duyurdu! Konteyner kentin inşaatına başlandı

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Bakan Yardımcısı Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İzmir'de depremzedelerimizin geçici olarak barınacakları konteyner kentin yapım çalışması başladı. 19 gün sonra hazır inşallah"
İzmir’de depremzedelerimizin geçici olarak barınacakları Konteyner Kentin yapım çalışması başladı.— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) November 4, 2020
19 gün sonra hazır inşallah 👍 pic.twitter.com/MJyx3xhE2q
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