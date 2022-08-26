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Bakan Yardımcısı Yavuz, Uşak’ta kurtuluş etkilerine katıldı

Bakan Yardımcısı Yavuz, Uşak’ta kurtuluş etkilerine katıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Uşak’ın düşman işgalinden kurtuluşun yıl dönümü nedeniyle Uşak’ta düzenlenen programlara katıldı.

Düzenlenen program dahilinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Uşak Valisi Turan Ergün’ü makamında ziyaret etti. Burada Vali Ergün, Bakan Yardımcısı Yavuz’a çeşitli hediyeler verirken Bakan Yavuz ise Valilik Şeref Defterini imzaladı. Sonrasında Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ı da ziyaret eden Bakan Yavuz, yarın düzenlenecek olan programlar için akşam saatlerinde istirahate ayrıldı.

Etiketler uşak program
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