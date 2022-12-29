Bakan Yardımcısı'ndan FETÖ firarisi kardeşiyle ilgili yeni açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, hakkında FETÖ ihbarından arama kararı bulunduğu ortaya çıkan kardeşinin yılbaşı iznine gelerek ifade verdiğini açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, hakkında FETÖ ihbarı bulunan ve arandığı belirtilen kardeşinin yılbaşı iznine gelerek ifade verdiğini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın kardeşinin FETÖ’den arandığını açıklamış, Çataklı ise bu bilgiyi Özgür Özel sayesinde öğrenmişti.

Özgür Özel, bugün yaptığı yeni açıklamada da Çataklı’nın kardeşinin geçen yıl Çankırı’ya geldiğini duyurdu: “Aldığımız telefonlar İsmail Çataklı'nın araması olan kardeşinin geçen yıl Çankırı'ya geldiğini söylüyor.”

Özel’in bu açıklamasına yanıt veren Çataklı, kardeşi için, “Yılbaşı iznine geldi, savcılığa ifadesini verdi” dedi. Kardeşi hakkında FETÖ ihbarı bulunduğuna dair bilgiyi edinmesine vesile olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e kızan Çataklı, “Köstebek Özgür” ifadesini de kullandı.