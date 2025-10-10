  1. Anasayfa
  3. Bakan Yerlikaya 2 milyon vatandaşı uyardı: ''Son 21 gün, süre uzatılmayacak''

Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücüsü belgesine sahip olan yaklaşık 2 milyon vatandaşın ehliyetini yenilemediğini belirterek, ''Son 21 gün, süre uzatılmayacak.'' dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından vatandaşların eski tip sürücü belgelerini yenilemeleri için son 21 gün kaldığını ve sürenin uzatılmayacağını duyurdu. Yerlikaya, ekim ayı içinde sadece 43 bin 251 vatandaşın eski tip sürücü belgesini yenilediğini ve hala 1 milyon 990 bin 221 vatandaşın eski tip sürücü belgesi kullandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Son 21 gün, süre uzatılmayacak. Ekim ayı içinde sadece 43 bin 251 vatandaşımız eski tip sürücü belgesini yeniledi. Halen 1 milyon 990 bin 221 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Değişim hızı maalesef çok düşük. 31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli ‘harç değerli kağıt' ve ‘hizmet bedelinden' yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."

31 EKİM'DEN SONRA 7 BİN 438 TL ÖDENECEK

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "31 Ekim 2025 tarihine kadar Eski Tip Sürücü Belgeleri, değerli kâğıt ve vakıf payı bedeli olarak toplam 15 TL ücret karşılığında yenilenecektir. Bu tarihten sonra yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz hale gelecektir.

Bu tarihten sonra B sınıfı sürücü belgesinin yenilenmesi için harç değerli kâğıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 7.438,60 TL'nin yatırılması gerekmektedir.

A, A1, A2, F sınıfları için harç, değerli kâğıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3643,10 TL'nin yatırılması gerekmektedir.

B1, BE, C1, CIE, C, CE, DI, DIE, D, DE, G, M sınıfları için harç, değerli kâğıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 11.235,60 TL'nin yatırılması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Ehliyet yenileme başvurusu yaparken aşağıdaki belgeler istenmektedir:

Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı veya pasaport)
Eski sürücü belgesi
Yeni alınmış sürücü sağlık raporu
2 adet biyometrik fotoğraf
Değerli kağıt ve harç bedeli makbuzu
Kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan
Adli sicil belgesi

