Bakan Yerlikaya acı haberi verdi: Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki evinde sabah saatlerinde fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit, hayatını kaybetti. Tuğgeneral Akşit'in cenazesi, yarın memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''Milletimizin başı sağolsun. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanımız Tuğgeneral Selami AKŞİT geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir.

Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize baş sağlığı diliyorum.

Mekânı cennet, makamı âli olsun.'' ifadelerini kullandı.

