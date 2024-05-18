Bakan Yerlikaya: Çakarlı araç kullanan 241 sürücüye işlem yapıldı
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Bakan Yerlikaya, izinsiz çakarlı araç kullandığı için işlem yapılan sürücü sayısını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9-16 Mayıs 2024 tarihleri arasında çakarlı araç kullanan 241 sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.
Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Polis bölgesinde trafik ekiplerimizce 9-16 Mayıs 2024 tarihleri arasında ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 241 sürücüye işlem yapıldı. 104 bin 382 araca aşırı hız işlemi yapıldı" ifadelerini kullandı.
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