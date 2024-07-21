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Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 milyon 406 bin araç denetlendi

Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 milyon 406 bin araç denetlendi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 11-18 Temmuz 2024 tarihleri ​​arasında, 2 milyon 406 bin 651 aracın denetlediğini ve toplamda 400 bin 980 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen araç denetimleriyle ilgili bilgi verdi.


2 MİLYON 406 BİN 651 ARAÇ DENETLENDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, 11-18 Temmuz tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 2 milyon 406 bin 651 araç denetlendi.

ARAÇLARINA ÇAKAR TAKAN 214 SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI!

Yapılan denetimler sonucu ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 214 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca hız ihlalinde bulunan 115 bin 866, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 954, emniyet kemeri kullanmayan 16 bin 343, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 60 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 178 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 400 bin 980 araca-sürücüye işlem yapıldı.

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