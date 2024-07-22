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Bakan Yerlikaya duyurdu: Hz. Muhammed'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya duyurdu: Hz. Muhammed'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir röportajda dini değerlere saldıran kişinin gözaltına alındığını "Gereği yapıldı-21" diyerek duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir röportajda, İslami değerlere saldıran ve Hz. Muhammed'e hakaret eden kişinin, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-21" başlığıyla yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan bir röportajda, İslami değerlere saldıran, Hz. Muhammed'e hakaret eden şahsın Z.K. olduğunun tespit edildiğini belirtti.


"YÜCE TÜRK ADALETİ ÖNÜNDE HESAP VERECEKTİR"

Z.K'nin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındığı bildiren Yerlikaya, "Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir." ifadesini kullandı.

Etiketler bakan yerlikaya hz.muhammd röportaj
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