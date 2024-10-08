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Bakan Yerlikaya duyurdu: Sosyal medyada şantaj yapan iki kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: Sosyal medyada şantaj yapan iki kişi yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, C31K isimli grup yöneticilerinden “Hz. Ebu Cehil” olarak adı geçen E.K. ve ‘’Arda Bateman’’olarak adı geçen A.T.'nin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, C31K isimli grup yöneticilerinden “Hz. Ebu Cehil” olarak adı geçen E.K. ve ‘’Arda Bateman’’olarak adı geçen şahsın ise A.T şahısların yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde: 

"Ankara Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, Telegram ve Discord sosyal paylaşım platformlarında aktif olarak yer alan C31K isimli grup yöneticilerinden 'Hz. Ebu Cehil' olarak adı geçen şahsın E.K. adlı çocuk olduğu belirlenmiş ve Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce muhafaza altına alınmıştır.

'Arda Bateman' olarak adı geçen şahsın ise A.T adlı çocuk olduğu belirlenmiş İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce muhafaza altına alınmıştır.

İfadeleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacaktır.

Sosyal medyada, başta göz aydınlığımız yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız.

Çocuklarımızı cinsel istismara zorlayan zorbalarla, kadına şiddet eğiliminde olup kin ve nefret yayanlarla görülecek hesabımız var! Siber dünyanın hangi deliğine saklanırsanız saklanın, siber devriyelerimiz sizi tek tek bulup adalete teslim edecektir.

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; kadına şiddet ve cinsel istismar gibi suçlara eğilimli olan suç odaklarıyla mücadelemiz her alanda devam edecektir.

Bizim zehir tacirleri ve sapkın düşünce akımları nedeniyle kaybedecek tek bir çocuğumuz, gencimiz, insanımız yoktur!

İçişleri Bakanlığı olarak 600 bin personelimizle huzur ve güveni sağlamak için varız. Bundan geri adım atmayız!"

Etiketler Ali Yerlikaya discord Discord operasyon
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