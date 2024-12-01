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Bakan Yerlikaya duyurdu: Yüz binlerce sürücüye ceza yağmuru

Bakan Yerlikaya duyurdu: Yüz binlerce sürücüye ceza yağmuru
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada 2 milyon 579 bin 204 aracın denetlendiğini, 451 bin 675 sürücüye ceza kesildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21-28 Kasım tarihleri arasında 2 milyon 579 bin 204 aracın denetlendiğini ve 451 bin 675 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 21-28 Kasım 2024 tarihleri arasında 2 milyon 579 bin 204 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 245 sürücüye işlem yapıldı. Periyodik muayenesi yaptırılmamış 26 bin 928, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 751, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 618 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 46 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 451 bin 675 araca/sürücüye işlem yapıldı. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" dedi.

Etiketler trafik cezası Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
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