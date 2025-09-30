Bakan Yerlikaya'dan 2 milyon kişiyi ilgilendiren uyarı: 31 Ekim son tarih!

İçişleri Bakanı Ali Yerlika, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim olduğunu ve sürenin uzatılmayacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen sürenin 31 Ekim 2025 olduğunu hatırlatarak vatandaşlara uyarıda bulundu. Vatandaşlar bu tarihe kadar ehliyetlerini 15 TL karşılığında yenileyebiliyor. 31 Ekim'den sonra ise eski tip ehliyetini yenilemek isteyenler 7 bin 438 TL ödemek zorunda kalacak.

"SÜRE UZATILMAYACAK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Süre uzatılmayacak! Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025.

Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız indirimli “harç, değerli kâğıt” ve “hizmet bedelinden” yararlanamayacaktır.

Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındı. Günlük ortalama 64 bin 750 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.

Ancak uzatma kararının ardından talepler hızla düştü:

Ağustos: 96 bin 134 başvuru (günlük ortalama 4 bin 577).

Eylül: 60 bin 703 başvuru (günlük ortalama 2 bin 890).

Hâlen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor.

Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."

31 EKİM'DEN SONRA 7 BİN 438 TL ÖDENECEK

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "31 Ekim 2025 tarihine kadar Eski Tip Sürücü Belgeleri, değerli kâğıt ve vakıf payı bedeli olarak toplam 15 TL ücret karşılığında yenilenecektir. Bu tarihten sonra yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz hale gelecektir.

Bu tarihten sonra B sınıfı sürücü belgesinin yenilenmesi için harç değerli kâğıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 7.438,60 TL'nin yatırılması gerekmektedir.

A, A1, A2, F sınıfları için harç, değerli kâğıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3643,10 TL'nin yatırılması gerekmektedir.

B1, BE, C1, CIE, C, CE, DI, DIE, D, DE, G, M sınıfları için harç, değerli kâğıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 11.235,60 TL'nin yatırılması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.