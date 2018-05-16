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  3. 16 Mayıs 2018 13:56

Bakan Yılmaz: 25 bin öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ''Bu yıl 25 bin öğretmenimizi eğitim ailesiyle buluşturacağız. 5 bin adayın mülakatları haziranda yapılacak'' dedi.

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