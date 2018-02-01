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  3. 01 Şubat 2018 21:31

Bakan Yılmaz'dan 5 bin ilave öğretmen müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 20 bin öğretmen atamasına 5 bin eklemeyi düşündüklerini belirterek “Şubatta açıklayacağız” dedi.

Bakan Yılmaz'dan 5 bin ilave öğretmen müjdesi
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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Antalya'da Türkiye Özel Okullar Derneği'nce düzenlenenn "Türkiye'de ve Dünyada Değerlendirme Sistemlerinin Eğitime Etkisi" programına katıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz öğretmen atamalarıyla ilgili soru üzerine 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili duyuruyu şubatta yapacaklarını söyledi. Ücretli öğretmenler içinde, sınava alırken mülakatın devam edeceğini aktaran Yılmaz şu açıklamalarda bulundu:

YASAL DÜZENLEME LAZIM

"Mülakata alırken o alanda alacağımız öğretmen sayısının üç katı kadar puan sınırına girmek gerekli. Bazı konular var ki bazı derslerde öğretmen alıyoruz, 89 alan mülakata giremiyor. Bir örneği var. Üç kişi mülakata giriyor, 91, 92, 93 alıyor. 90 alan dahi mülakata giremiyor. Ücretli öğretmenler, beş yıl bize ücretli öğretmenlik yapmış olması kaydıyla ancak mülakata girmek için de puanı yetmiyor. O halde puandaki bu eksiklik için kendi beş yıllık tecrübesini sanki bu eksikliği kapatır şeklinde düşünürken, bunları da mülakata almak için çalışma yapıyoruz. 20 binin üzerine beş bini geçmeyecek şekilde ilave öğretmen alımını düşünüyoruz. Bununla ilgili yasal düzenleme gerekiyor. Sonra ikisini bir arada şubat ayında duyurusuna geçeceğiz."

 

 

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