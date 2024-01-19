  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçilerin tarımsal destekleme ödemeleri yapıldı

Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçilerin tarımsal destekleme ödemeleri yapıldı

Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçilerin tarımsal destekleme ödemeleri yapıldı
Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 495 milyon 566 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı  Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çiftçilere yapılan destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Destek ödemesinin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, "3 milyar 495 milyon 566 bin lira tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıldı." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hububat-baklagil ve dane mısır desteği 3 milyar 393 milyon 130 bin 477 lira, hayvan gen kaynakları desteği 51 milyon 740 bin 550 lira ve kırsal kalkınma yatırım desteği 50 milyon 694 bin 973 lira oldu.

TC kimlik numarasının son hanesi "0-2-4", vergi kimlik numarasının son hanesi "0-1-2-3-4-5-7-9" olan çiftçilerin hububat-baklagil ve dane mısır desteği bugün saat 18.00 itibarıyla ödenirken, söz konusu destek TC kimlik ve vergi numaralarının son hanesi "6-8" olan çiftçilere 26 Ocak saat 18.00'den sonra hesaplarına aktarılacak.

Etiketler ödeme çiftçi tarımsal destek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bankaların mevduat faizi oranları düşüyor! 100 bin TL'nin getirisi ne kadar oldu? Bankaların mevduat faizi oranları düşüyor! 100 bin TL'nin getirisi ne kadar oldu? Beyaz cennet Uludağ'da sömestir tatilinin bedeli dudak uçuklatıyor Beyaz cennet Uludağ'da sömestir tatilinin bedeli dudak uçuklatıyor Emeklinin bayram ikramiyesine seçim zammı geliyor Emeklinin bayram ikramiyesine seçim zammı geliyor MİT, gizli silahlarını ziyarete açtı! Çok özel görüntüler MİT, gizli silahlarını ziyarete açtı! Çok özel görüntüler Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Erdoğan'dan Bakan Şimşek'e ''yerel seçim'' talimatı Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Erdoğan'dan Bakan Şimşek'e ''yerel seçim'' talimatı TOKİ'den Şubat ayında 9 ilde 3 bin 395 konut ihalesi TOKİ'den Şubat ayında 9 ilde 3 bin 395 konut ihalesi Kübra'nın güzel Aslıhan Malbora mankenlere taş çıkardı Kübra'nın güzel Aslıhan Malbora mankenlere taş çıkardı Nesli tükenmek üzere olan bu ''minik canavar'' şans eseri Bursa'da bulundu Nesli tükenmek üzere olan bu ''minik canavar'' şans eseri Bursa'da bulundu Türkiye'de satıştaki ünlü çikolata için toplatma kararı Türkiye'de satıştaki ünlü çikolata için toplatma kararı Akaryakıtta bir zam daha: 1 depo 57 TL daha pahalıya dolacak Akaryakıtta bir zam daha: 1 depo 57 TL daha pahalıya dolacak