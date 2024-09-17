  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Yumaklı'dan ''Afganlar olmasa çoban bulamayacak mıyız'' sorusuna yanıt

Bakan Yumaklı'dan ''Afganlar olmasa çoban bulamayacak mıyız'' sorusuna yanıt

Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Afganlar olmasa çoban bulamayacak mıyız?" sorusuna “Tarım, futbol gibi; herkesin fikri var. ‘Mutlaka köye dönüş projesi geliştirmeniz lazım’ deniyor. Sizin çocuğunuzdan başlayabilir miyiz diyorum, ‘Yok, benim çocuğum olmasın’ diyorlar.” yanıtını verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sunucu Kübra Par'ın "Afganlar olmasa çoban bulamayacak mıyız?" sorusuna “Tarım, futbol gibi; herkesin fikri var. ‘Mutlaka köye dönüş projesi geliştirmeniz lazım’ deniyor. Sizin çocuğunuzdan başlayabilir miyiz diyorum, ‘Yok, benim çocuğum olmasın’ diyorlar.” yanıtını verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afgan çoban tartışmasıyla ilgili tv100'de Kübra Par'a konuştu

Bakan Ömer Bolat'ın "Afgan çoban olmasa tarım hayvancılık yapılamaz"  sözlerini hatırlatan sunucunun “Afganlar olmasa çoban bulamayacak mıyız?” sorusuna Yumaklı, "Tarım, futbol gibi; herkesin fikri var. ‘Mutlaka köye dönüş projesi geliştirmeniz lazım’ deniyor. Sizin çocuğunuzdan başlayabilir miyiz diyorum, ‘Yok, benim çocuğum olmasın’ diyorlar.” Demek ki gerçeklerden hareket edeceğiz" diye yanıt verdi.  

(Kaynak)

Etiketler tarım bakanı bakan yumaklı afgan çoban İbrahim Yumaklı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Narin soruşturmasında ''ifadesi samimi'' bulunan yenge serbest Narin soruşturmasında ''ifadesi samimi'' bulunan yenge serbest Bu da Türkiye'nin inek rezidansı: Tüm apartmanda sadece inekler yaşıyor Bu da Türkiye'nin inek rezidansı: Tüm apartmanda sadece inekler yaşıyor Dilan Çıtak Tatlıses uçakta kavga etti; THY kara listeye aldı Dilan Çıtak Tatlıses uçakta kavga etti; THY kara listeye aldı Maliye'den kiracılara tebligat yağmuru: Posta kutunuzu kontrol edin Maliye'den kiracılara tebligat yağmuru: Posta kutunuzu kontrol edin CHP lideri Özel'in seçim vaadi: ''Maaşlardan değil, masraflardan bir 0 atacağız'' CHP lideri Özel'in seçim vaadi: ''Maaşlardan değil, masraflardan bir 0 atacağız'' GSM Operatörlerinden tarifelere yüzde 400 zam GSM Operatörlerinden tarifelere yüzde 400 zam SGK Uzmanı Karakaş'tan 2025'te emekli olacaklara kötü haber SGK Uzmanı Karakaş'tan 2025'te emekli olacaklara kötü haber Minik Narin'in nasıl öldürüldüğü de katil zanlısı da belli oldu Minik Narin'in nasıl öldürüldüğü de katil zanlısı da belli oldu Motokuryeden peş peşe 2 taciz: Sokakta yürüyen genç anneye taciz kamerada Motokuryeden peş peşe 2 taciz: Sokakta yürüyen genç anneye taciz kamerada Narin cinayetinde şoke eden ifade: Yenge katil zanlısının adını ağzından kaçırdı Narin cinayetinde şoke eden ifade: Yenge katil zanlısının adını ağzından kaçırdı
Mehmet Ali Erbil'in sevgilisinden cinsellik itirafı Mehmet Ali Erbil'in sevgilisinden cinsellik itirafı Müge Anlı'da anne cinayeti itirafı: Annesini öldürdüğünü ağzından kaçırdı Müge Anlı'da anne cinayeti itirafı: Annesini öldürdüğünü ağzından kaçırdı Kulislere bomba gibi düşen İmamoğlu iddiası: ''Cezası yakında açıklanacak'' Kulislere bomba gibi düşen İmamoğlu iddiası: ''Cezası yakında açıklanacak'' İşte Türkiye'de 1 milyon TL sınırındaki 0 km otomobiller İşte Türkiye'de 1 milyon TL sınırındaki 0 km otomobiller Narin cinayetinde ''aile meclisi'' iddiası Narin cinayetinde ''aile meclisi'' iddiası Koronavirüs salgınını bilen Nostradamus'tan bir kehanet daha Koronavirüs salgınını bilen Nostradamus'tan bir kehanet daha Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu Tarihi camide ibretlik görüntüler: Her köşesinden ''zombiler'' çıkıyor Tarihi camide ibretlik görüntüler: Her köşesinden ''zombiler'' çıkıyor Narin'in yengesinin ifadesi ortaya çıktı Narin'in yengesinin ifadesi ortaya çıktı Şarkıcı Simge'ye sahnede çirkin saldırı Şarkıcı Simge'ye sahnede çirkin saldırı