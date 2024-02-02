Bakan Yumaklı'dan yerel seçimlerle ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli'de AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli'de gerçekleştirdiği programlarının ardından AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldı.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE BU TATLI HEYECAN VAR"

Yerel seçim sürecini değerlendiren Bakan Yumaklı, "Çok heyecanlı bir süreç ama tatlı bir heyecan. Türkiye'nin her bir yerinde bu tatlı heyecan var. Şimdiden sürecin bütün aday adayları için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Günün sonunda bizler için oluşan sonuç, en nihayetinde memleketimize, milletimize, bulunduğumuz yere hizmet etmekle noktalanacak. Ben öncelikle değerli başkanımız Tahir Büyükakın'ı adaylığı için tebrik ediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olmak belki de şöyle bir baktığım zaman birçok ülkeden, onları yönetmekten daha fazlasını ifade eder. Kocaeli'ye AK Parti belediyeciliğinin ne olduğunu anlatma konusunda çalışmaları hepimiz tarafından malum. Sonraki dönem için tekrar tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

"Bizler hep başkalarının yaptıklarını görerek, örnek verilerek büyümüş bir nesiliz ama Cumhurbaşkanımızın 24 yıl önceki siyaset sahnesinde gerçek belediyeciliği göstererek, ondan sonrada ülke yönetimindeki vizyonu başarısı bizlere gıpta etmeyi değil, yapma, başarma ruhunu da verdi aynı zamanda" ifadelerini kullanan Bakan Yumaklı, "Türkiye'den bir kardeşimiz eğer uzay çalışması yapıyorsa dil uzatmanın ya da farklı değerlendirmenin, küçümsemenin o işe herhangi bir zararı, etkisi olmaz ama artık bu şekilde değerlendirenlerin tabiri caizse küçüldüğü noktaya geldiğini söylemek mümkün.

"YENİ BİR REKOR BEKLİYORUZ"

Bugün artık bizim insanlarımız da kendi mavi vatanlarını koruyor, kendi uzay projelerini yapıyor. Savaş uçağı, yapay zekayı, insanız hava araçlarını yapıyor. Bütün bunları teker teker hayata geçirirken, en büyük özelimiz kendimize güvenimiz. 'Yapabiliriz' demek. Ülkemizin, şehirlerimizin bizim onurumuz ve istikbal meselemiz olduğunu düşünüyorum. Halkımıza hizmetin en iyisini yapmakta elbette bu kutlu görev ve sorumluluk anlamına gelir. Türkiye Yüzyılı inşa etmek adına milletimizle el ele vereceğiz. Kocaeli için seçimlerdeki sonuçtan herhangi bir kaygımız yok. Rekorun ne olacağını merak ediyoruz. Bundan sonra yeni bir rekor bekliyoruz" dedi.