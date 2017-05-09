SON DAKİKA
BAŞBAKAN YILDIRIM: KENDİ GÜVENLİĞİMİZ İÇİN İSTEDİĞİMİZİ HERKES İÇİN İSTİYOR
Sosyal medya bunu konuşuyor: Bakan'dan bedelli askerlik açıklaması
Sosyal medya bunu konuşuyor: Bakan'dan bedelli askerlik açıklaması
Piyasalarda Dolar şoku ! İki haftanın zirvesini gördü
Piyasalarda Dolar şoku ! İki haftanın zirvesini gördü
''Yaz ne zaman gelecek'' diye soranlara...
''Yaz ne zaman gelecek'' diye soranlara...
Fenerbahçe istedi, Neymar'ın kardeşi kaptı !
Fenerbahçe istedi, Neymar'ın kardeşi kaptı !
Kim kaç paralık benzin alıyor, Ankara bilecek
Kim kaç paralık benzin alıyor, Ankara bilecek
FETÖ'nün yüreği ağzında takip ettiği görüşme gerçekleşti
FETÖ'nün yüreği ağzında takip ettiği görüşme gerçekleşti
Beyaz Saray'da kritik görüşme ! Akar, Fidan ve Kalın...
Beyaz Saray'da kritik görüşme ! Akar, Fidan ve Kalın...
Apple, iPhone sahiplerine duacı !
Apple, iPhone sahiplerine duacı !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 09 Mayıs 2017 12:17

Bakan'dan bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik bir anda yeniden gündem oldu. Sosyal medyada bir anda yayılan "bedelli askerlik çıkıyor" iddialarına Bakan Işık yanıt verdi.

Bakan'dan bedelli askerlik açıklaması
A+ A-

‘Bedelli Askerlik’ son günlerde sosyal medyada ve çeşitli platformlarda sıkça gündeme gelen ve askerlik çağındaki gençlerin en çok merak ettiği konulardan biri oldu.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık binlerce gencin merakla beklediği ‘Bedelli askerlik’ konusuyla ilgili Milliyet'e bir açıklama yaptı.

Bakan Işık yaptığı açıklamada  ‘Terörle hem sınırlarımız içinde hem de sınırlarımız dışında azim ve kararlılıkla mücadele ederken böyle bir uygulamanın gündemimizde olması beklenemez. Şu an gündemimizde böyle bir şey yok zaten Genelkurmay Başkanlığımızın da böyle bir talebi yok. ‘dedi.

 

bedelli askerlik