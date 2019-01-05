Ülkü ocaklarında korkunç falaka iddiası !
Ülkü ocaklarında korkunç falaka iddiası !
AK Parti İzmir adaylarını açıklıyor
AK Parti İzmir adaylarını açıklıyor
Aracı olanlar dikkat ! ''Yetkili servis'' uyarısı...
Aracı olanlar dikkat ! ''Yetkili servis'' uyarısı...
Bakan'dan ücretli poşetlerle ilgili önemli açıklama
Bakan'dan ücretli poşetlerle ilgili önemli açıklama
İşte kamu personelinin zamlı 2019 maaşları
İşte kamu personelinin zamlı 2019 maaşları
Memurlara bu ay 3 ayrı zam alacak
Memurlara bu ay 3 ayrı zam alacak
2018 yılında Türkiye'de en çok satılan 20 otomobil...
2018 yılında Türkiye'de en çok satılan 20 otomobil...
Estetik için İstanbul'a gelen Suudi genç kız hayatının şokunu yaşadı
Estetik için İstanbul'a gelen Suudi genç kız hayatının şokunu yaşadı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 05 Ocak 2019 14:29

Bakan'dan ücretli poşetlerle ilgili önemli açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerde poşet kullanımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan'dan ücretli poşetlerle ilgili önemli açıklama
A+ A-

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerde poşet kullanımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, eczanede verilen belli ölçüdeki poşetlerin ücretsiz olmasına ilişkin önümüzdeki hafta usul esasların yayınlayacağını kaydetti.

Bakan Kurum konuya ilişkin açıklamasında "(Eczanelerde poşet kullanımı) Eczacılar odasıyla Bakanlığımız arasında bu konuda bir çalışması yürütülüyor. 15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz, 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız" dedi.

poşet , eczane , bakan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM