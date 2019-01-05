Bakan'dan ücretli poşetlerle ilgili önemli açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerde poşet kullanımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, eczanede verilen belli ölçüdeki poşetlerin ücretsiz olmasına ilişkin önümüzdeki hafta usul esasların yayınlayacağını kaydetti.

Bakan Kurum konuya ilişkin açıklamasında "(Eczanelerde poşet kullanımı) Eczacılar odasıyla Bakanlığımız arasında bu konuda bir çalışması yürütülüyor. 15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz, 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız" dedi.