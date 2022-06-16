  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakanı Akar, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Bakanı Akar, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Bakanı Akar, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı’ndaki yoğun mesaisini sürdürüyor.

Toplantı kapsamındaki oturumlara katılan Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile de görüştü.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın “Savunma ve Caydırıcılık” konulu oturumunun ardından gerçekleşen görüşmede;
“Mevcut sorunların çözümü için iletişim kanallarının açık tutulması, pozitif gündeme odaklanılması, bunun iyi komşuluk ilişkileri ile ikili ve bölgesel iş birliğine sağlayacağı katkı, tansiyonun düşürülmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önemi” üzerinde durulduğu öğrenildi.

Etiketler bakan akar yunan yunanistan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'de skandal ''ahlaksız teklif'' iddiası
Büyük heyecan yaratmıştı! O iddia yalan çıktı
Mide bulandıran gelenek: Kocası ölen kadınlarla ilişkiye girip, üstüne para alıyorlar
Bugün zamlanıp 30 TL'ye dayanmıştı! Bir zam daha geliyor!
Sercan Yıldırım tanınmaz halde! Uzun saçlı hali olay oldu
Arınç yine ortalığı alevlendirdi: ''Kral çıplak demenin vaktidir''
''Şakkadanak ekonomist'' Necmettin Batırel de sonunda isyan etti
Suriyeliler tekbir getirip, polise saldırdı!
Yavuz Bingöl annesinin cenazesinde sitem etti: ''Yazıklar olsun''
Ziynet Sali ''sanat için soyunmak normal midir'' sorusuna olay yanıt