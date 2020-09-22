Bakanı Gül'den, sosyal medyada ''adalet çağrısı'' yapanlara eleştiri

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, mesleğe yeni atanan hakim ve savcıların uygulamalı eğitim göreceği Çankaya İncek'teki Türkiye Adalet Akademisi Uygulama Adliyesi'nin açılışını yaptı.

Sosyal medyada toplumsal tepki yaratan olaylar karşısında başlatılan adalet çağrılarını üstü kapalı hedef alan ve bu çağrılara katılanlara “tribün amigosu” diyen Bakan Gül, şöyle konuştu:



“Türkiye hukuk devletidir. Kimse anayasadan ve kanunlardan almadığı yetkiyi kullanamaz. Adaletin tecelli edeceği yer bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir, hakim ve savcılarımızın aklı ve temiz vicdanıdır. Burada bir kez daha tekrar ediyorum; kimse toplum yargıçlığına soyunmasın. Kimsenin mahkemeleri etkilemeye veya tesir altında tutmaya hakkı ve yetkisi yoktur. Bu kanunlarımızda suçtur. Bazıları tahkir ve tahrip siyaseti içerisinde, adeta bir tribün amigosu edasıyla, beğenmediği kararlar karşısında yargı mensuplarını hedef gösterme cüretini maalesef kendisinde bulabilmektedir. Elbette milletimiz nezdinde, adalet nezdinde adil kararın yerine geçebilecek hiçbir değer yoktur. Yargısal işleyişte, hakim ve savcı faile değil, fiile bakar. Ne söylendiğine değil, delile bakar. Yargının ideolojisi yoktur, yargının ideolojisi adalettir.”

Gül, sosyal medyadaki çağrıların ‘eski alışkanlıklar’ olduğunu savunarak, sözlerine şöyle devam etti:

‘HİÇBİR YERDEN TALİMAT ALMADAN…’

"Ama bakıyorsunuz, birileri sosyal medyadan 'Adalet Bakanı bunu niye tutuklamıyor', 'Adalet Bakanı niye soruşturma açmıyor' diye yazıyor. İşte bunların hepsi eski alışkanlıklardır. Bunlar yargıya müdahale talebidir. Asla kabul etmiyoruz. Bunlar eski dönemin eski zihniyetin kalıntılarıdır. Yargıya müdahaleyi ima yoluyla bile kastedenlerin devletin temeline adaleti koymak bir dertleri yok. Ancak biz adaleti sağlarsak, milletçe refahımızı da sağlarız. Adaleti korursak, devletin bekasını da sağlarız. Adaleti yaşatırsak, insanı yaşatırız. O yüzden bu tür hukuk dışı yaklaşımlara asla izin vermeden, hukuktan ve anayasadan başka hiçbir yerden talimat almadan işinizi yapacağınıza inanıyoruz.”

‘AKLINIZI KİRAYA VERMEYİN’

Bakan Gül ayrıca, hakim ve savcılara, “Akıl ve muhakemelerinizi kimseye kiralamayın” uyarısında da bulunarak, "Geçmişte bunu gördük. Anayasadan değil Pensilvanya'dan akıl alanların halini gördük" diye konuştu.