Bakanı Gürlek’ten sosyal medya, genel af ve Umut Hakkı için flaş açıklamalar

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Terörsüz Türkiye" sürecinden yargı reformuna kadar gündemdeki tüm sıcak başlıkları değerlendirdi. Sosyal medyada "klavye delikanlılığı" dönemini bitirecek kimlik doğrulaması nasıl işleyecek? Avukat-müvekkil görüşmelerine kısıtlama mı geliyor? "Umut Hakkı" ve genel af iddialarına Bakan’dan açıklamalar peş peşe geldi. Gürlek yasa dışı bahis ve uyuşturucuyla mücadelede 81 ile verilen kritik talimatın detaylarını da açıkladı.

Sosyal Medyada "Klavye Delikanlılığı" Dönemi Bitiyor!

Bakan Gürlek, sosyal medya platformlarında itibar suikastlarının önüne geçmek için kimlik doğrulamanın esas olacağını vurguladı.

Gerçek Kimlik Şartı: Bir şahıs yorum yapacaksa kimliği belli olacak.

Geçiş Süreci: Belirlenen sürede gerçek hesaba geçmeyenlerin sahte hesapları kapatılacak.

Yurt Dışı Hesaplar: Yurt dışındaki vatandaşlar için pasaport ve SMS doğrulama sistemi devreye alınacak.

"Umut Hakkı Diye Bir Uygulama Bulunmuyor"

Kamuoyunda sıkça tartışılan "Umut Hakkı" konusuna açıklık getiren Gürlek, mevcut mevzuatta böyle bir hakkın olmadığını hatırlattı. Terör suçlarından ağırlaştırılmış müebbet alanlar için şartlı salıverilmenin söz konusu olmadığını belirten Bakan, "Bu kişiler için ceza ömür boyu infaz edilir. Genel af gibi bir durum kesinlikle gündemimizde yok" dedi.

Avukat Görüşmelerine "Kötüye Kullanım" Ayarı

Tutukluların avukatlarıyla görüşmelerine kısıtlama getirileceği iddialarına yanıt veren Bakan Gürlek, savunma hakkının özüne dokunulmayacağını ancak suistimallerin önleneceğini söyledi:

"Bir görüşme örgütsel talimat aktarımına araç haline geliyorsa, hukuk devleti buna kayıtsız kalamaz. Kısıtlama için mahkeme kararı ve somut delil şartı aranacak."

Yasa Dışı Bahis ve Uyuşturucuya "Sıfır Tolerans"

Bakan Gürlek, toplumsal huzuru bozan yasa dışı bahis ve uyuşturucu suçlarıyla ilgili 81 ilin başsavcısını toplayacağını duyurdu.

Tavizsiz Mücadele: Sanal kumar ve bahis reklamlarına yönelik yeni kanuni düzenlemeler yolda.

İhtisas Mahkemeleri: Uyuşturucu suçları ve ticari davalar için özel yetkili ihtisas mahkemeleri kurulacak.

Yeni Anayasa ve Yargı Reformu

1982 Anayasası'nın "yamalı bohçaya" döndüğünü ifade eden Bakan Gürlek, Türkiye'yi sivil, demokratik ve insanı önceleyen yeni bir anayasaya kavuşturma hedeflerini yineledi. Ayrıca, "Cezasızlık algısını ortadan kaldıracağız" diyerek Yeni Yargı Reformu Stratejisi ile infaz sisteminin daha hakkaniyetli hale getirileceğini müjdeledi.