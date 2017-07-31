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  3. 31 Temmuz 2017 11:47

Bakan'ı kızdıran proföserden açıklama: Fırçayı yiyen ben oluyorum

İstanbul'da hava sıcaklığının artacağını açıklarken ''Mümkün olsa İstanbul'u terk ederim'' diyen Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Bakan Eroğlu'nun tepkisiyle karşılaşmıştı.

Bakan'ı kızdıran proföserden açıklama: Fırçayı yiyen ben oluyorum
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İstanbul'da hava sıcaklığının artacağına ilişkin Twitter'dan yazdığı 'Mümkün olsa İstanbul'u terk ederim' mesajı basına yansıyınca Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun eleştirilerine hedef olan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, eleştirilere Twitter'dan yanıt verdi.

Bakan Eroğlu'nun kendisini hedef alan açıklamasının ardından Twitter'dan açıklama yapan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, yazdıklarının basın tarafından abartılarak, "felaket" haberi gibi verildiğini öne sürdü. Prof. Dr. Kadıoğlu, Twitter hesabından şunları yazdı:

"Bakan Bey haklı. Abartmayın... Ben 'sıcaktan kacmak lazım' filan dedim. Basın da 'felaket' dedi, kopürttü durdu. Biri de 'ne oluyor' demeliydi. Anlaşılan gazeteci takipçiler oldugu sürece burada duygu, isteklerimizi paylaşıp, istediğimiz gibi sohbet edemeyeceğiz. Sanki demeç verdik! Ben de Twitter'a bir şey yazmaya korkuyorum. Sanki basına demeç vermişim gibi alınıp, allanıp pullanıyor. Sonra da fırçayı yiyen ben oluyorum! Bakan Bey, basının, benim mesajı abarttığını ve felaket tellallığı yaptığını çok iyi biliyor. Söylediklerinden ben alınmadım, ayrıca haklı da. Ben basına bu konuda herhangi bir demeç vermedim. Bakan Beye bunu söylerim bir ara..."

Bakan çok kızdı: Felaket tellallığı yapmaya gerek yokBakan çok kızdı: Felaket tellallığı yapmaya gerek yok

Bu hafta kavrulacağız !Bu hafta kavrulacağız !

 

 

twitter , profesör , sıcak
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