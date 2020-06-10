Bakanı Koca açıkladı: Yurt dışından gelenlere karantina uygulanacak mı?

Bakan Koca, şunları söyledi:

Hekimlerimize hemşirelerimize riskleri göze alarak verdikleri özverili hizmet için teşekkür ediyorum... Devletimiz salgınla mücadelenin kahramanlarına gerekli imkanları sağladı. Son derece önemli bir nokta var, sizlere teşekkürlerim tam bir zaferle sona ermiş bir mücadelenin teşekkürü değildir. Birbirimize güç veren teşekkürlerdir.



'MASKE, MESAFE, TEMİZLİK'



Cumhurbaşkanımız kararları dün açıkladı. Şart, koronavirüs musibetinin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe, temizlik olarak düzenlemektir. Büyüklerimiz sabah 10 ile akşam 8 arası dışarı çıkabilecektir. Tedbir tam ise korkuya mahal yoktur. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlamaların tümü kaldırıldı. Kısıtlar yayılıma ve kayıplara engel oldu. Umarım gençlerimiz ve büyüklerimiz bunu hak edilmiş bir teşekkür olarak görürler.



'EVDE GEÇEN GÜNLERİ RİSKE ATMAYIN'



Bugünlerin örnek genci bence maskesini takan, mesafesini koruyan gençtir. Bir ağabeyiniz olarak aklım sizde olacak. Büyüklerimiz sizlere serbestlik gelmiş olması riskin olmadığı anlamına gelmiyor. Sizden istirhamım evde geçen günleri riske atmamanız. Lütfen büyüklüğünüzü göstermeye devam edin. Salgınla mücadelede adeta pasif mücadele günlerinden, kontrollü sosyal günlerine uyarak aktif mücadele günlerine geçtik. Aktif mücadelede iki silahımız var. Biri maske diğeri ise 1.5 metre mesafedir. Elzem olan bir üçüncü husus var. El temizliğine normalden fazla önem gösterilmelidir. Etkili bir ilaç ya da aşı bulunmadı. İlaç gibi etkili tedbirler elimizde hazır bulunmaktadır.



'SALGIN TÜM HAYATA DARBE VURDU'



5 bine yakın insanımızın salgın nedeniyle aramızdan ayrıldığını hatırlayın. 10 gün önce başlayan normalleşme süreci büyük önem arz eden bir süreçtir. Salgın ölüm kalım endişesiyle insanların evlerine kapanmasına yol açmakla kalmadı, tüm hayata darbe vurdu. Türkiye bu süreci en az hasarla yaşayan ülkeler arasında. Kısmet olursa önümüzdeki hafta salgının dünyadaki seyrini anlatmaya çalışacağım.





YURT DIŞINDAN GELENLERE TEST VE KARANTİNA OLACAK MI?



Bu geçişlerin uçuşların nasıl yapılabileceği konusu çok tartışıldı. Avrupa ülkeleri bu süreçte havalimanlarında test yapılmasını önermedi. Avrupa ülkeleri bu testi önermiyor ve yapmıyor. Biz Türkiye'de turizmin yoğun olduğu bölgelerde yerleşim yerlerini sertifikalandırarak, bilgilendirerek detayları belirlemiş olduk. Biz şunu yapmak istiyoruz. Yurt dışından gelen tüm vatandaşları sağlık taramasından geçirmek istiyoruz. Ateş yüksekse, bulgu varsa, en ufak şüphe varsa hastanede tedavisini planlıyor olacağız. Takvimle bu planlandı. Almanya'ya ne zaman açılacak... Ülkelerle görüşülerek takvimde mutabık kalındı. O ülkelerde vaka durumunu bilmek istiyoruz. Seferler yapıldığında o ülkelerde bir risk olduğunu görürsek yeniden değerlendirme süreci içinde olacağız.



ÖLÜM ORANLARI ÖNLEMLERE RAĞMEN NEDEN 65 YAŞ ÜSTÜNDE YÜKSEK ÇIKIYOR?



Bizi yanıltan oranın yüksekliği.. 1 Nisan öncesi toplam vakanın içindeki 65 yaş sütü oranı yüzde 15.7 idi. Kısıtlama sonrası bu oran yüzde 7.5'a düştü. Yani yarı yarıya düştü. 1 Nisan öncesi gibi olsaydı, bu sayı iki katına kadar çıkmış olacaktı, sayı belki 10 binlere yakın olurdu.



TOPLUM BİLİMLERİ KURULU İLK TOPLANTISINI YAPTI. KAÇ KİŞİDEN OLUŞUYOR, HANGİ ÖNERİLERDE BULUNDULAR?



Kontrollü sosyal hayat için çok büyük bir fonksiyon icra edecek. Bundan sonraki süreçte özellikle vatandaşımızın ki 20 yaş altı 65 yaş sütü uzun süre içeride kalmış olmaları dahil olmak üzere psikolojik ve sosyolojik etkilerini de konuşacağımız bir dönem olduğunu görüyoruz, bu kuruldan da bunları bekliyoruz. İletişim dilinin nasıl olması gerektiği de önemli. Bu çerçevede de beklentilerimiz var



DİYARBAKIR'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ VAR. VAKA SAYISI ARTAN BAŞKA İLLER VAR MI?



Özellikle vaka sayısının yüzde 60 oranında olduğu İstanbul'u biliyoruz. İstanbul ve İzmir gibi illerde vaka sayısının azaldığını, bu illerde daha kontrollü olduğunu rahat söyleyebilirim. 1 Haziran sonrası Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi bir artışın olduğunu söyleyebiliriz. Maske ve temziliğe hassasiyet göstermememizin sonucu. Dİyarbakır'da 100 vakaya varan bir artışı görüyoruz. Kültürel, nişan gibi nedenlerden dolayı artış var. Vatandaşımızın daha hassas davranması, tedbiler noktasında katı davranmamız gerekiyor. Ankara için yükseliş vardı, bugün için düşüşe geçmiş oldu. Konya'da bir fabrika ve iki yerleşim yerinde yükseliş odluğunu gördük. Bugün itibariyle Konya'da düşüş olduğunu söyleyebiliriz.



65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN SAAT SINIRI NEDEN VAR?



Uzun süredir içeride olmanın getirdiği sorunlar olduğunu biliyoruz. Hareketliliğin de belli saatlerle sağlanması gerekiyor.



KISITLAMANIN KALKMASI BİLİM KURULUNUN KARARI MIDIR?



Haftasonu kısıtlama kararı hükümetimizin kararıydı. Bilim Kurulumuzun gündemine gelmemişti. Bilim Kurulu da büyüklerimiz için hareket serbestliğini söylemişti. Daha önce alınan hükümet kararıydı, devamında toplumdaki beklentilere cumhurbaşkanımız detaylarıyla açıkladı



SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRI



Yüce Meclisimizin şiddet yasasını çıkardığı bir dönemde böyle bir durumu yaşamıyor olmalıydık. Ama ben yüce yargımızın bu konuda gerekeni yapacağına inanıyorum