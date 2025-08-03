Bakanın erken seçim sözleri tartışılırken... Son anket ortaya çıktı

Erken seçim tartışmaları gündemdeki yerini korurken, Ser Araştırma'nın yaptığı son anket dikkat çekti. Ankette, seçmenlere erken seçim isteyip istemedikleri soruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, ''Önümüzde bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. O Cumhurbaşkanlığı seçimi 2027, 2028... Ama muhtemelen 2027'de olacak'' sözleri tartışılırken son anket sonuçları ortaya çıktı.

Ser Araştırma'nın yaptığı ankette, katılımcılara ''Sizce önümüzdeki 1 yıl içinde erken seçim olmalı mı, olmamalı mı?'' sorusu yöneltildi.

24-26 Temmuz tarihleri arasında yapılan ankette katılımcıların yüzde 69'u erken seçim istedi. Erken seçim istemediklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 28'de kaldı.

Katılımcıların yüzde 3'ü ise 'Fikrim yok' dedi.