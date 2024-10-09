Bakan'ın zam üstüne zam gelen internet fiyatlarına yanıtı bu oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, internet fiyatlarında serbest piyasanın etkili olduğunu belirterek, fiyatlara müdahalenin söz konusu olmadığını söyledi.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu AK Parti grubunda gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtladı.

Son dönemde hem GSM şirketleri hem de internet sağlayıcılara yönelik 'yüksek fatura' şikayetlerinin artmasını değerlendiren Bakan Uraloğlu, fiyatların serbest piyasada oluştuğunu belirtti.

Uraloğlu, şikayetlerin fatura üzerinden değerlendirilmesinin doğru olmayacağının da altını çizerek, şunları aktardı:

"İnternet faturları tamamen serbest piyasa. Bir yıllık iki yıllık aboneliklerin yenilenmesi ile ortaya çıkan bir durum bu. Burada bizim düzenleyici yetkimiz yok. Serbest piyasanın rekabeti.

Bu faturalarla ilgili abonelik kapsamına bakmak lazım. Hangi paketten hangisine geçildi. İki yıllık bir abonelikte tarife değişiyorsa aradaki farka bakmak lazım. Fatura üzerinden değerlendimek doğru olmaz.”