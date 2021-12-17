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Bakanın zor anları: Bacağına tırmandı, basın toplantısını yarıda kesti

Avustralya’nın Queensland Eyaleti Sağlık Bakanı Yvette D’ath, konuşma yaptığı esnada bir örümceğin bacağına tırmanması nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.

Avustralya’nın Queensland Eyaleti Sağlık Bakanı Yvette D’ath, dün koronavirüs salgınında tespit edilen yeni vakalar üzerine düzenlendiği basın toplantısında hayatının şokunu yaşadı.

KONUŞMASINI YARIDA KESTİ
Yarım saat süren toplantının sonlarına doğru bir gazeteci Bakan D’Ath’i, "Üzerinizde örümcek var" diyerek uyardı. Kısa süreli panik yaşayan Bakan D’ath, konuşmasını yarıda kesti. D’ath, "Lütfen biri örümceği alabilir mi" diyerek görevlilere seslendi. Görevlilerin gelmesi üzerine konuşmasına devam eden Bakan D’ath, "Konuşmama devam edeceğim ve üzerimde bir huntsman (Sparassidae örümceği) yokmuş gibi davranacağım, ama yüzüme doğru gelirse lütfen bana söyleyin" dedi.

"BİR ÖRÜMCEK YÜZÜNDEN BÖLÜNEN İLK TOPLANTIM OLDU"
Görevlilerin yardımı üzerine örümceğin Bakan D’ath’in üzerinden alınmasıyla basın toplantısı kaldığı yerden devam etti. D’ath, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha önce de toplantılarım bölündü. Ancak bu, bir örümcek yüzünden bölünen ilk toplantım oldu" ifadelerini kullandı.

Etiketler Queensland Eyaleti Sağlık Bakanı Yvette D’ath
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