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Bakanlar Kurulu 3 hafta sonra toplanıyor

Bakanlar Kurulu 3 hafta sonra toplanıyor
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yeniden toplanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

3 haftanın ardından gerçekleştirilecek toplantı saat 15.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak.

Toplantıda öncelikli gündem başlığı İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırıları ve savaşın bölgeye yayılma riski olacak. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldüren İsrail yönetiminin savaşı bölgeye yayma stratejisine karşılık Türkiye'nin atacağı adımlar görüşülecek.

Gazze'de ateşkesin sağlanması için uluslararası alanda İsrail'e baskı uygulanmasına yönelik girişimler değerlendirilecek.

Toplantıda yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum da masadaki başlıklar arasında bulunuyor.

ERDOĞAN'IN ABD'DE TEMASLARI

Toplantıda Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği ABD'deki görüşme, kabul, temas ve ziyaretleriyle ilgili Kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Kabine, 1 Ekim itibarıyla başlayacak yeni yasama yılına dair hazırlıkları da görüşecek.Bu kapmsada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine getirilecek düzenlemeler ele alınacak. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulması ile yeni ve sivil anayasa çalışmaları da değerlendirilecek.

ENFLASYONLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Toplantının ekonomi başlığında Orta Vadeli Program (OVP) kapsamındaki hedefler gözden geçirilecek. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası üzerinde durulacak. Yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.

Etiketler kabine Bakanlar Kurulu bakanlar kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı
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