Bakanlar Kurulu öncesi kritik gün! Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak.

Toplantının gündemi aşılama süreci ve salgındaki son durum olacak.

Saat 17.00'de başlayacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

ERDOĞAN MESAJI VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı bazı konuşmalarda, vaka ve hasta sayılarındaki gerilemeye göre, kısıtlamaların yeniden ele alınabileceği mesajını vermişti. Bu gelişmeler ışığında sokağa çıkma kısıtlamaları ile kafe ve restoranlarla ilgili alınacak yeni kararlar büyük merak konusu oldu.





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