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Bakanlar Kurulu toplantısı bir kez daha ertelendi

Bakanlar Kurulu toplantısı bir kez daha ertelendi

Bugün yapılması planlanan ve maske ile pazar yasağının görüşüleceği Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle 21 Haziran'a ertelendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi programı nedeniyle pazartesi yapılması beklenen Kabine toplantısı bugüne alınmıştı. Ancak CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, Kabine toplantısının ertelendiğini açıkladı. Öte yandan mevcut tedbirlerin haziran ayı boyunca devam edileceği bildirildi.

CUMHURBAŞKANI BRÜKSEL'E GİDECEK

Erdoğan toplantı ve yurt içindeki diğer programlarını bitirdikten sonra 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

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Etiketler kabine toplantısı bakanlar kurulu
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