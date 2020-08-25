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  3. 25 Ağustos 2020 18:08

Bakanlardan Giresun'daki sel felaketiyle ilgili açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Giresun'daki sel felaketinde son durumu açıkladı.

Bakanlardan Giresun'daki sel felaketiyle ilgili açıklama
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Giresun'daki sel felaketine ilişikin yaptığı açıklamada "Dere güzergahı üzerindeki yapılardan bugün vatandaşlarımız taşınma sürecini başlattılar, taşınmaların bitmesine müteakip de oradaki yıkımları gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de "Yaklaşık 50 bin metreküpten fazla özellikle şehrin içine girmiş rüsubatı kaldırdık" diye konuştu.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de şunları kaydetti: "Afet bölgesindeki vatandaşlarımızın ilçelerimiz ve köylerimiz dahil elektrik faturalarının tahakkuk ve tahsilatını erteliyoruz."

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