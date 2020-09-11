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  3. 11 Eylül 2020 21:23

Bakanlardan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Van'da şehit olan 3 askerimiz için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlardan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı
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Bakan Albayrak, Van'da sürdürülen 'Yıldırım-10 Norduz' operasyonu sırasında şehit olan askerler için Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Van'da sürdürülen Yıldırım-10 Norduz operasyonu sırasında şehadete ulaşan Jandarma Yüzbaşımız ile 2 Jandarma Uzman Çavuşumuza Allah'tan rahmet, yaralı Jandarma Yarbayımıza da acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi. Bakan Çavuşoğlu ise yayımladığı mesajında, "Van'da 3 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda şehit düşen Jandarma Yüzbaşımız ile iki Jandarma uzman Çavuşumuza Allah'tan rahmet, yaralanan Jandarma Yarbayımıza acil şifa, şehitlerimizin aileleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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