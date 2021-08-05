Bakanlardan yangınlarla ilgili umutlandıran açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün daha iyi bir noktadayız. Yarın için rüzgar hızını kesecek, bunu avantaja çevirmemiz lazım. Yarın inşallah tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Bugün beş ilde 14 farklı noktada yangınla mücadele ediyoruz. Bazı cephelerde kontrol sağlanmış, soğutma çalışmaları başladı. Bazı cephelerde kontrol altına alma çabaları devam ediyor. Bugün düne göre daha iyi noktadayız.

Her noktada ekiplerimiz itfaiyelerimizden tutun orman çalışmalarına, emniyetimizin TOMA'sına kadar hepsi anında müdahale ediyor.

Bugün havadan ve karadan 1832 araçla yangına müdahale ettik. 6511 kişi sahada yangınla mücadele etti.

SON DURUM

Sadece hava unsurlarımız bugün 1650 sorti yaptılar. Yangından 7 kişi Antalya'da hayatını kaybetti. 770 vatandaşımız yaralandı, etkilendi. 750'si taburcu edildi, 6 vatandaşımızın tedavisi sürüyor, herhangi bir hayati tehlikesi yok.

Tüm kurumlarımıza, sivil toplum örgütlerimize ve bireysel olarak gelen vatandaşlarımıza şükranlarımızı bir kez daha arz ediyorum.

Birçok gönüllü de çalışanlara su, yiyecek getiriyor, çalışanlarımızı yalnız bırakmıyor.

"YARIN RÜZGAR HIZINI KESECEK"

Yarın için rüzgar hızını kesecek, bunu avantaja çevirmemiz lazım. Yarın inşallah tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz. Yangın söndürme çalışmalarına paralel olarak vatandaşlarımız, belediyelerimiz ve diğer kuruluşlarımız çalışıyor, vatandaşımızın yaralarını sarmaya çalışıyor.

Şu ana kadar tespitlerimize göre 1352 bina ağır hasarlı, yıkılan ya da yıkılması gereken bina. Ayrı, bağlantılı bölümleri saydığımız zaman bu 2164 ünite demektir. Bununla ilgili yıkım çalışmaları da devam ediyor.

Dün KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'la Kalemdar'a gittik, oradaki binaların hepsi yıkılmış, konteynerler geldi. 119 yaşam konteynerleri faal hale geldi. AFAD yoğun şekilde çalışıyor.

Diğer yangın bölgelerinde de vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu yerlerde yaşam konteynerlerini hızlı şekilde ulaştıracağız, bedelini devlet olarak üstleneceğiz.

Vatandaşımıza maddi yardımlarımız da devam ediyor. Şu ana kadar 1055 ailemize toplam 17 milyon ödeme yapıldı.