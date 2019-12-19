Bakanlığa 4,5 milyon TL'ye 3 günlük toplantı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 7-9 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen üç günlük toplantıya 4 milyon 500 bin TL harcadı.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Birinci Toplantısı’nın organizasyon hizmeti alımı için 15 Kasım tarihinde ihale yapıldı. Kamu İhale Kurumu’na bağlı Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yer alan bilgiye göre ihaleye sadece iki şirket katıldı. Organizasyon ihalesi AK Parti’nin reklamcısı olarak bilinen ve 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde hayatını kaybeden Erol Olçok’un kardeşi Cevat Olçok'un sahibi olduğu şirkete verildi. ‘Ceo Event Medya Şirketi’ ile 26 Kasım tarihinde 4 milyon 500 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

PAZARLIK USULÜ YAPILDI

Organizasyon işi Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesindeki “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” hükmünden yararlanılarak pazarlık usulü ile yapıldı.

ERDOĞAN DA KATILDI

İstanbul'daki toplantının açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Toplantının ev sahipliğini geçen günlerde 50 kişinin katıldığı programa toplam 1 milyon 163 bin TL harcadığı ortaya çıkan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptı. Üç gün süren toplantıda, “Evlilik müessesi, aile, çocuk, yaşlı ve dezavantajlı bireylerin refahı, sosyal güvenliğin iyileştirilmesi gibi sosyal kalkınmanın farklı yönlerine ilişkin konuların değerlendirildiği” açıklandı.

AK PARTİ’NİN REKLAMLARINI YAPTILAR

Ceo Event Medya Şirketi ve Olçok kardeşler, bugüne kadar AK Parti’nin birçok seçim kampanyasını hazırladı ve organizasyon işini yaptı. Olçoklar, AK Parti’nin ismini, logosunu, sloganlarını buldu ve partinin kurumsal kimlik çalışmalarında etkili oldu. 2002'de AK Parti'nin Genel Seçim Kampanyası'nı yöneten Erol Olçok, AK Parti için 2007’de “Durmak Yok Yola Devam”, 2011’de “Aynı Yoldan Geçmişiz Biz”, 2014’te “Bayrak”, 2015’te “Fors” filmi çalışmalarını yaptı.

Ceo Event Şirketi, Türkiye’de WTA, Birleşmiş Milletler 4'üncü Dünya İnsani Zirvesi, Teknofest, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi projelerin organizasyonlarına ve tanıtım çalışmalarına da imza attı.

‘SOYADIMIZI KULLANMA’ DEDİLER

Olçok Ailesi, 15 Temmuz’da hayatını kaybeden Erol Olcok’un eski eşi Nihal Olçok hakkında da geçen günlerde bir açıklama yaptı. Nihal Olçok’un son yıllarda AK Parti’ye yönelik sert eleştirileri tartışmalara neden olurken, Olçok ailesi yaptığı açıklamada, “Erol Olçok, Nihal Hanım'la evliliğini 2013 yılında anlaşmalı boşanma ile sonlandırmış ve boşanma mahkeme kararıyla kesinleşmiştir. Çocukların vasisi amcaları Cevat Olçok olmuştur. Nihal Hanım, kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanarak şahsi görüşlerini ifade edebilir. Olçok Ailesi olarak, Nihal Hanım'ın 'Olçok' soyadını kullanmasına rıza göstermediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verdi.