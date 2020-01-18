Bakanlığın raporundan: ''Doğu'daki çocuklar kronik aç''

TBMM Obezite İle Mücadele Yöntemleri ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu’nda iki bakanlığın ortaklaşa hazırladığı rapor gündeme geldi. Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre raporda, obezitenin ülkenin batı bölgelerinde yaygın olduğu, en az obezite sorununun ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşandığı ifade edildi. Bu bölgelerdeki çocukların açlık sorunu yaşadığı belirtildi. Komisyona bilgi veren Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Doç. Dr. Nazan Yardım, “Çocuklar yetersiz besleniyor” dedi.

AÇLIK NEDENİYLE ÇOCUKLAR BODUR KALDI

TOÇBİ Araştırma Raporu’na göre, kronik açlık nedeniyle Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki çocukların yüzde 3,5’i, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki çocukların ise yüzde 5,4’ü bodur kaldı. Batı bölgelerinde bu oran yüzde birlere kadar düşerken Türkiye ortalaması ise yüzde 2 olarak tespit edildi. Cinsiyetlere göre yapılan araştırmaya göre bölgede yaşayan erkek çocukların açlığa bağlı bodurluk oranı yüzde 6, kız çocuklarında ise yüzde 5,5 olarak belirlendi.

DÜŞÜK KİLODA BÖLGEDEKİ ÇOCUKLAR İLK SIRADA

Düşük kiloluluk yüzdesine göre yapılan araştırmada da Güneydoğu Anadolu bölgesi ilk sırada yer aldı. Buna göre, Türkiye ortalaması yüzde 2 iken Güneydoğu Anadolu bölgesindeki çocukların yüzde 4,2’sinin düşük kilolu olduğu belirlendi. Bölgedeki erkek çocuklardaki düşük kiloluluk oranı yüzde 4,3, kız çocuklarda ise yüzde 4,1’i olarak belirtildi.

‘AVRUPA’DA BÖYLE BİR ŞEY YOK, RAKAMLAR CİDDİ’

Bodurluk vakalarının yetersiz beslenmeden kaynaklandığını ifade eden Doç. Dr. Yardım, “Türkiye’de yetersiz beslenme problemi var. Türkiye ortalamasına göre çocukların kronik açlığa maruz kalması sonucu bodurluk yüzde 2,3 iken Batı'da bu oran yüzde 1’lere düşüyor ama Doğu'ya gittiğimizde tam tersi pozisyonu görüyoruz. Rakamlar çok ciddi. Avrupa’nın hiçbir ülkesinde bunu görmüyoruz” ifadelerini kullandı.