Bakanlığın taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek listesine yeni ürünler eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar ve firmalar listesini güncelledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Bakanlığa ait guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresinden ulaşılabilen "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine yeni ürünler ekledi.

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesindeki ürünlerde kahvede ilaç etken maddesi, dana parça et ve kıymada kanatlı ve tek tırnaklı eti, dana - kuzu köftede tek tırnaklı eti, eritme peynirde natamisin, çikolatada ilaç etken maddesi tespit edildi.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar ve Firmalar listesine ise kırmızı toz biberden köfteye, peynirden tereyağına, yoğurttan sumağa, kıymadan zeytinyağına kadar pek çok ürün eklendi.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Ocak 205 listesine giren firma ve ürünlerin tam listesi:

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar