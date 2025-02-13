Bakanlığın taklit ve tağşiş yapılan, sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürünler listesi güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın Şubat ayı listesinde macundan sucuğa, çikolatadan pul bibere, gazlı içeceklerden kaşar peynirine, lahmacun harcından köfte harcına kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Bakanlığa ait guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresinden ulaşılabilen "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine Şubat ayında da yine onlarca yeni gıda ürünü eklendi..

Hem Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar hem de Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine bu sefer de sucuktan köfteye, peynirden yoğurda, baklavadan zeytinyağına, kekikten pul bibere, baldan pideye, dana etinden köfteye kadar pek çok ürün eklendi.

Bakanlığın 4 Şubat 2025 tarihli listesine göre, bazı sucuk numunelerinde tavuk kafası tespit edilirken, köftelerde ise sakatat (kalp) kullanıldığı belirlendi. Kıymalı pide harçlarında ise kanatlı eti olduğu ortaya çıktı.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Şubat 2025 listesine giren firma ve ürünlerin tam listesi:

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar













