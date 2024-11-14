Bakanlık ''110 bin lira yardım yapıldı'' dedi; anne yalanladı

İzmir'de 5 küçük kardeşin yangında hayatını kaybettiği facia sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aileye 110 bin lira yardım yapıldığını duyurmuştu. Çocukların annesi ise bu açıklamayı yalanladı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin yangında hayatını kaybettiği facia sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aileye 110 bin liralık yardım verildiğini açıklamıştı. 5 çocuğunun annesi M.A., yardım iddialarına ilişkin "Ben 110 bin liralık yardım almadım. Tersine bana 8 bin liralık yardım yapılıyordu, onu da 4 bin liraya indirdiler" ifadelerini kullandı.

Sözcü TV muhabiri Gamze Elçi'nin haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarının açıklamasıyla gündeme gelen 100 bin liralık yardım parası sorulan A., "Ben 110 bin liralık yardım almadım, bırakın 100 bini hiç yardım almadım. Asla para almadım. Tersine bana 8 bin liralık yardım yapılıyordu, onu da 4 bin liraya indirdiler. Bu dört bin lira ile 5 çocuğuma nasıl bakarım?" dedi.

A.’nın anne ve babası da kızlarının devletten 100 bin lira yardım almadığını tekrarladı.

Aile Bakanlığı kaynakları, İzmir’de beş çocuğun ölümünden sonra, "Aileye ağustos ayından bu yana toplam 110 bin lira sosyal yardım desteği sağlandı" açıklaması yapmıştı. Ayrıca Bakanlık ekiplerinin ailenin bulunduğu eve 18 ziyaret gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.

ÖZLEM ZENGİN'İN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de TBMM Genel Kurulu'nda tepki çeken bir açıklama yapmıştı.

Zengin, konuşmasında şunları söylemişti:

"110 bin 705 lira bakanlığımız tarafından, kaymakamlık üzerinden de 9 bin lira civarında, elektrik desteği verilmiş, başka destekler verilmiş. Fakat şu var; aile tüm bunlara rağmen çocuklarına kendi bakmayı tercih etmiş. Kimsenin çocuğunu zorla alma kastı yok. Annenin de çocuklarına bakmayla ilgili bir meselesi varsa bununla ilgili hep çağrıda bulunuyorum. Hep beraber sistem üzerinden konuşalım diyorum. Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz.

Bütün bu problemlerin olmasının sebebi, parasal sebepler mi! Değil, bunun altında başka sebepler var. Konuşalım, onları da arka tarafta size izah edeyim. Ailenin içerisinde olan başka problemler de var. Bu kadar acılı bir günde dönüp dolaşıp sadece paraya bağlamanızı anlamakta zorlanıyorum."

Sözcü