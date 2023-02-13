Bakanlık: 158 tren seferi ile 30 bin depremzede tahliye edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergah bulunmadığı, 158 tren seferi ile afetten etkilenen yaklaşık 30 bin kişinin tahliye edildiği açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; bakanlığa bağlı kurumların misafirhaneleri, şantiyeleri, idari binalarının depremzedelerin kullanımına açıldığı belirtildi. Bölgeye konteyner, çadır desteğinin de sağlandığı kaydedildi.

Deprem bölgesindeki vatandaşların borç nedeniyle kapatılan cep telefonu hatlarının açıldığı, hatlarına ücretsiz arama-internet tanımlandığı vurgulandı. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 3 bin 750 personel ve 2 bin 473 araç ekipmanı ile sahada çalışmalarını sürdürdüğü aktarılarak, "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen depremlerden sonra bölgede yürütülen çalışmalarla yol ağımızda tespit edilen hasarlara müdahale edilmiş ve ulaşım sağlanmıştır. Deprem nedeniyle trafiğe kapalı güzergahımız bulunmamaktadır" denildi.

158 TREN SEFERİ DÜZENLENDİ

Depremlerde 1275 kilometre demiryolu hattının etkilendiği, hattın 1060 kilometresinde çalışmaların tamamlanarak trafiğe açıldığı belirtildi. Bu sayede; Mersin-Adana-Osmaniye-İskenderun, Adana-Niğde-Kayseri-Ankara ile Sivas-Malatya-Elazığ ve Diyarbakır yönlerine kesintisiz demiryolu ulaşımı sağlandığı kaydedildi. Afet bölgesinden tahliye işlemlerinin de sürdüğü aktarılarak, "Depremzede vatandaşlarımızın, depremin ilk gününden itibaren afet bölgesinden tahliyeleri ile aktarmalı olarak diğer bölgelere sevklerinde, sefere konulan ilave trenler ve tarifeli trenlerimizin hiçbirinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın ücretsiz olarak seyahatleri sağlanmaktadır. Tahliyeleri gerçekleştirmek için afet bölgesinden 158 tren seferi düzenlendi, afetten etkilenen yaklaşık 30 bin vatandaşımızın tahliyeleri gerçekleştirildi. Afet bölgesinden vatandaşlarımızın tahliyelerini sağlamak için Sivas, Ankara, Konya, Karaman, Kayseri, Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Kütahya gibi illerimize yönelik ilave seferler başlatıldı. Yolcu vagonları, eğitim ve sosyal tesisler aracılığı ile 6 bin kişilik barınma imkanı sağlandı. 458 gönüllü doktor ve 2 bin 700 askeri personel YHT setleri, DMU setleri ve konvansiyonel trenlerle deprem bölgesine sevk edildi" açıklaması yapıldı.

'659 VATANDAŞIMIZ DENİZ YOLU İLE TAHLİYE EDİLDİ'

Özellikle Hatay’a ulaştırılacak yardımlarda deniz yolunun da alternatif olarak kullanıldığı kaydedilerek, "İskenderun Limanı'ndaki yangın tam olarak söndürüldü. Hurdaya dönmüş olan yaklaşık 1500 üzerindeki konteyner tek tek konteyner istifinden çekildi. Bundan sonraki süreçte de yanan konteynerlerin sahadan alınarak limanın rehabilite edilmesi planlanıyor. İskenderun Limanı’na Ro-Ro ve yolcu gemileri yanaşarak insani yardımları da tahliye ediliyor. Deprem bölgesine denizyoluyla insani yardım ve özellikle iş makinalarını nakliye etmek için ilk gemiler İstanbul, İzmir ve KKTC’den ilk 24 saatte yüklenmeye başlandı. 12 ticaret gemisinden, 8'i İskenderun Körfezi limanlarına, biri Mersin’e bugüne kadar yüklerini boşalttı. Bu 9 gemide, 290 TIR insani yardım malzemesi, vinçler dahil 338 iş makinesi, 4 yüklü akaryakıt tankeri ve 809 destek personeli bulunmaktadır. Bu gemilerin dönüşlerinde 659 vatandaşımız denizyolu ile bölgeden tahliye edilmiştir. Ayrıca, 38 büyük balıkçı gemisi ile Mersin ve Adana’dan sürekli insani yardım malzemesi, seyyar tuvaletler ve jenaratör gibi gıda ve diğer yardım malzemeleri kara trafiği bypass edilerek Çevlik Balıkçı (Samandağ) barınağına gönderilmiş olup, bu faaliyete devam edilmektedir. Ayrıca bu tekneler dönüşlerinde tahliye operasyonu da gerçekleştirmeye devam etmektedir" denildi.

Deprem bölgesi havalimanlarında toplam 4 bin 932 uçuş trafiğinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Tahliye amaçlı uçuşlar ile toplam 205 bin 526 depremzedenin diğer illere transferi sağlanırken, 2 bin 644 ton insani yardım malzemesinin de deprem bölgesindeki havalimanlarına ulaştırıldığı kaydedildi.