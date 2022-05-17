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Bakanlık açıkladı: 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak!

Bakanlık açıkladı: 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerinin 19 Mayıs’ta saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs’ta saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecektir." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler ücretsiz 19 mayıs
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