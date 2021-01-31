Bakanlık açıkladı: 2 bin 475 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü birimlerince ülke genelinde eş zamanlı olarak ''Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması'' yapıldı.

40 bin 690 personelin görev aldığı uygulamada, 3 bin 457 ikamette arama gerçekleştirildi. Uygulamada, 957'si hükümlü, 1518'i yakalama emri ile olmak üzere, çeşitli suçlardan aranan toplam 2 bin 475 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Sevk edilenler arasında adam 'öldürme' suçundan 17, 'hırsızlık' suçundan 302, 'yaralama' suçundan 242, 'cinsel' suçlardan 57, 'yağma' suçundan 57, 'dolandırıcılık' suçundan 82, 'uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan 77, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 3, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan 4 kişinin yer aldığı belirtildi.

Ayrıca uygulamada 143 bin 888 kişi sorgulanırken, 430 düzensiz göçmen ve 10 organizatör yakalandı. 1527 araç sorgulanırken, 298 araca ise de idari yaptırım uygulandı.