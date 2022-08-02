Bakanlık açıkladı: 3 PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, "PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, "PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu." açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK’lı terörist daha Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verdi.