Bakanlık açıkladı: 3 PKK'lı terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, "PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı, "PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu." açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK’lı terörist daha Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verdi.
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