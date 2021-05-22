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Bakanlık açıkladı: 500 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü

Bakanlık açıkladı: 500 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 500.000TL’ye kadar ödülle “Gri” kategoride aranan teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mardin İl Jandama Komutanlığınca; yapılan operasyon sonucunda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 7 BTÖ mensubundan birinin sözde Mardin Eyaleti Bogok alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinde 500.000TL’ye kadar ödülle “Gri” kategoride aranan Rızgar Koçer kod adlı Serhat Ericek isimli terörist olduğu tespit edildi" denildi.

Etiketler bakanlık terör terörist ödül
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