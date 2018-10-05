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  3. 05 Ekim 2018 22:52

Bakanlık açıkladı ! 7 ilde terör operasyonu: 88 gözaltı

İçişleri Bakanlığı 7 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda 88 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlık açıkladı ! 7 ilde terör operasyonu: 88 gözaltı
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İçişleri Bakanlığı, 7 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda toplam 88 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 6-7 Ekim 2014 olaylarının yıl dönümü olması nedeniyle olası eylemleri engellemek amacıyla İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince, 7 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 

Düzenlenen operasyonlar neticesinde, İzmir'de 23, Van'da 15, Adana’da 14, Erzurum'da 15, Mardin’de 13, Kars'ta 6, Muş'ta 2 olmak üzere toplam 88 şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda silah, uyuşturucu madde, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemenin ele geçirildiği belirtildi.

İHA

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