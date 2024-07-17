Bakanlık açıkladı: 75.4 milyon TL'lik 87 araca el konuldu

Ticaret Bakanlığı, Mersin ve Edirne'de piyasa değeri 72 milyon 425 bin TL olan 87 kaçak aracın ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde, farklı eşya olarak beyan edilen 72 elektrikli araç operasyon ile yakalandı. Edirne'deki Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, turistik kolaylıklardan faydalanılarak Türkiye'ye getirilen ve yurt içinde parçalanarak, şase ve plakası değiştirilip kullanıma sokulmak istenilen 15 araç tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan tespitler ışığında, usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen piyasa değeri yaklaşık 72 milyon 425 bin Türk lirası olan 87 araç ele geçirilmiş oldu. Olayla ilgili soruşturmalar Edirne ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.

DHA