Bakanlık açıkladı: Bedelli askerlikten kimler yararlanamaz ?

MSB'den yapılan açıklamada,"Yoklama kaçağı, bakaya durumunda olanlar bedelli askerlikten yararlanamayacak" denildi.

Açıklamada, yeni askerlik sistemi kapsamında, 6 aylık hizmet süresini tamamlayanlardan terhis işlemleri biten 122 bin yükümlünün memleketlerine gönderildiği kaydedildi.

BEDELLİ ASKERLİK SON BAŞVURU TARİHİ

2019'da silah altına alınmak isteyenlerden yoklaması olmayanlar 16-31 Temmuz 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptıracak ve bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

2019'da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

Kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak. Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silahaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak.

Bedelli askerliğin 2019 yılı bedeli 33 bin 230TL olarak belirlenmişti.