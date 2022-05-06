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Bakanlık açıkladı; bir koronavirüs kararı daha kalktı

Bakanlık açıkladı; bir koronavirüs kararı daha kalktı

Sağlık Bakanlığı, ameliyat ya da endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara tarama amaçlı test zorunluluğunu kaldırdı.

Salgın sürecine ilişkin bir kural daha kaldırıldı.

Artık ameliyat ya da endoskopi gibi diğer işlemler öncesinde yapılması zorunlu olan PCR testi yapılmayacak.

Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı hastanelere resmi yazıyla duyurdu.

Karar 26 Nisan'da yapılan son Bilim Kurulu toplantısında alındı.

BAKANLIK RESMİ YAZIYLA BİLDİRDİ

Sağlık Bakanlığı hastanelerin artık ameliyat ya da endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara tarama amaçlı test yapılmamasını istedi.

Resmi yazıda kararın vaka sayıları, aşılama oranı, ilaç kullanımı gibi etkenlerin göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.

Uzmanlara göre yeni uygulama hekimler ve sağlık çalışanlarının dışında diğer yatan hastaların sağlığı için risk oluşturacak.

21 Nisan'da da Sosyal Güvenlik Kurumu, hastanelerdeki corona virüs hastası ayrımını sona erdirmiş, Covid hastaları için ödenen ek ücretler kaldırılmıştı.

Etiketler Bakanlık koronavirüs sağlık bakanlığı covid pcr
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