  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakanlık açıkladı: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman Mehmetçik, bölgede tespit edilen 3 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 15 oldu" ifadelerine yer verildi. 

Etiketler msb duyuru
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İki gündür haber alınamıyordu... 16 yaşındaki Yağmur cinayete kurban gitmiş
50'sine merdiven dayayan Seray Sever fiziğiyle gençlere taş çıkarttı
Güldür Güldür'ün Bilal'i paylaştı, sosyal medya Naime sandı
Gaziantep'te sokak ortasında dehşete düşüren görüntüler
Maskelere veda etmek için gün sayanlara kötü haber! Tarih açıklandı!
Sivrisinek deyip geçmeyin! Uzman isim uyardı: Ölümcül olabilir!
Bolu Belediye Başkanı'ndan Suriyeliler için yeni çıkış
Bir genç kız ''kot pantolon'' giydiği için katledildi
Ada Masalı dizisinin Haziran’ı Ayça Ayşin Turan’ın estetiksiz hali şoke etti
Çalışanlar dikkat! Çalışma süreleri değişti