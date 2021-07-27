Bakanlık açıkladı: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Kahraman Mehmetçik, bölgede tespit edilen 3 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 15 oldu" ifadelerine yer verildi.
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 27, 2021
Kahraman Mehmetçik, bölgede tespit edilen 3 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 15 oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/7CBkVO4fYL
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