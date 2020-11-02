Bakanlık açıkladı! İkna edilen terörist sayısı 189'a çıktı

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/ KCK terör örgütü mensubu 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 189’a yükseld
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