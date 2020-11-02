  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 02 Kasım 2020 20:57

Bakanlık açıkladı! İkna edilen terörist sayısı 189'a çıktı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 terörist daha teslim oldu.

Bakanlık açıkladı! İkna edilen terörist sayısı 189'a çıktı
A+ A-

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/ KCK terör örgütü mensubu 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 189’a yükseld

terör , teslim , terörist
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM